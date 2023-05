Nouvelle édition du Cap Spartel film festival à Tanger

La 9ème édition du Cap Spartel film festival se tiendra, du 17 au 21 mai à Tanger, sous le thème "Patrimoine et identité", à l'initiative de l'Observatoire marocain de l'image et des médias (OMIM).



Cet événement, organisé en partenariat avec la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Association régionale de l'industrie hôtelière (TTA) et des institutions publiques nationales et internationales, sera marqué par la présentation de plus de 24 films, répartis entre courts et longs métrages de fiction, et courts métrages documentaires, représentant le Maroc, la Belgique, le Sénégal, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Tunisie, la Syrie, le Portugal, l'Espagne, l'Inde, le Sri Lanka, la Russie et l'Italie.



La Slovaquie est l'invitée d'honneur du festival, indique un communiqué de l'Observatoire, notant que cet événement verra la présentation des films classiques de la Slovaquie illustrant la thématique de cette année.



Cette édition sera émaillée d'un vibrant hommage qui sera rendu au réalisateur, scénariste et producteur marocain, Hassan Benjelloun, comme l'une des figures cinématographiques qui ont enrichi la filmographie marocaine avec divers films sur de nombreuses questions liées aux enjeux et problèmes de société.



Deux compétitions seront disputées, la première sur une sélection internationale de films et la seconde relative aux productions de jeunes cinéastes. S'y ajouteront aussi des projections de films originaux dans le cadre d'un accord de partenariat et de coopération avec la Fédération des réalisatrices espagnoles à Madrid, fait savoir la même source, relevant que les projections auront lieu à la Cinémathèque de Tanger (Rif).



La direction du festival a choisi d'étendre les activités de cette édition à des conférences, des projections de films pour la jeunesse, ainsi qu'à deux ateliers de cuisine slovaque et espagnole, en plus de l'organisation d'une exposition d'art plastique avec la participation de 5 artistes contemporains slovaques à la Galerie Conil de la Kasbah.



La Cinémathèque de Tanger, la Légation américaine et l'Institut supérieur international du tourisme (ISIT) de Tanger accueilleront ces activités, en plus de trois séminaires relatifs au patrimoine et à l'identité dans le cinéma, avec la participation de Maryam Al Ajrawi, Mustafa Al Chakdali et Youssef Brouhou, ainsi qu'un séminaire sur le cinéma slovaque.



Le programme de cette édition comprend également une action visant à valoriser l'art culinaire à Tanger, à travers le modèle de la gastronomie tangéroise, qui sera organisée, en partenariat avec la Conservation régionale du patrimoine Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au Parc Perdicaris durant les derniers jours du festival.



La signature d'un livre sur l'art culinaire de Salah Chakour est également au programme, ainsi qu'un spectacle de Tango avec la participation de Samira El Tahiri et Mohamed Khalili.