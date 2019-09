Nouvelle édition des Rencontres de la photographie de Marrakech en octobre

La 2ème édition des Rencontres de la photographie de Marrakech, un événement phare qui entend faire de la cité ocre la ville des rendez-vous de l'image, se tiendra du 14 au 20 octobre prochain. Organisées par les Associations Cultures nomades production et Voies plurielles, ces rencontres, créées à l'initiative d'Abdellah Oustad, directeur artistique d'IN SITU à Arles, se présentent comme une plate-forme d'échanges autour de la photographie à partir des diverses réalités culturelles des artistes.

En effet, plus de 60 artistes photographes du Maghreb, d'Afrique, d'Asie et du monde prendront part à cet événement à travers des expositions, des projections mais aussi des ateliers et des débats. Cette manifestation culturelle d'envergure vise à transmettre la passion de la photographie à un large public, à rendre accessible à tous la culture de l'image et à promouvoir les jeunes photographies marocaines et africaines, qui sont à l'origine de cette création, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Découverte des cultures oblige, chaque édition présentera les artistes d'un pays invité. Cette année, le Japon, pays du Soleil levant sera à l'honneur. Ainsi, l'artiste d'origine japonaise Miki Natidori présentera, à cette occasion, au public les œuvres de six photographes japonais contemporains de renommée internationale.

Parmi les autres temps forts très attendus de cette 2è édition, figurent une exposition inédite de photographies du Sahara marocain, l'exposition hommage à l'artiste photographe Michel Nachef, ainsi que les Nuits de projection des œuvres des artistes internationaux tels que Zoe Aubry (Suisse), Justin Dingwall (Afrique du Sud), ou encore des Marocains du monde comme Charif Benhelima (Belgique).

La richesse de la programmation traduit cette volonté clairement affichée de faire du medium contemporain qu'est la photographie d'art, un outil de création, mais également d'échange et de partage entre diverses cultures, et ce tout en mettant en lumière Marrakech, son patrimoine, son effervescence créatrice et le dynamisme des acteurs culturels. Avec tous ces atouts, les Rencontres de la photographie entendent faire de Marrakech la ville des rendez-vous de l'image.

Entre exigence artistique, esprit d'ouverture et souci d’échange, ces Rencontres offrent un programme dense de projections, d'expositions, de lecture, de portfolios et de matinées professionnelles dans une ambiance conviviale, proposant une offre complémentaire aux grands rendez-vous photographiques internationaux.

Tout au long d'une semaine, lesdites Rencontres entendent offrir de l'art mais aussi du temps tant aux artistes qu'aux amateurs et aux visiteurs, afin que réflexions et émotions artistiques puissent s'épanouir. Et toujours avec l'engagement sous-jacent de soutenir la jeune photographie de manière générale et celle d'Afrique et du Maroc en particulier, en présentant le travail des auteurs sur cette tribune de renommée internationale.