Nouvelle édition des “Journées du patrimoine” à Rabat et Salé

L'Association Rabat-Salé Mémoire a présenté, lundi à Rabat, le programme de la 5ème édition de ses "Journées du patrimoine", qui se tiendra du 24 au 28 avril dans cinq sites répartis sur Rabat et Salé, sous le signe "Le patrimoine culturel immatériel". Les activités de l'association s'inscrivent dans le sillage des orientations générales visant la protection du patrimoine, selon son président Mohamed Fikri Benabdallah, qui rappelle en ce sens le message Royal adressé aux participants à la 23ème session du Comité du patrimoine mondial, dans lequel le Souverain avait affirmé que l'intégration du patrimoine dans les projets de développement "requiert de jeter des passerelles solides entre ce legs civilisationnel et les créations de l'homme contemporain".

Dans un communiqué, l'association souligne qu'elle ambitionne de contribuer à mettre en valeur les différentes expressions du patrimoine immatériel comme étant un axe principal de cette 5è édition.

Le programme de cette manifestation comprend plusieurs activités tendant à mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel et le promouvoir auprès des générations montantes, mais aussi à encourager le public à préserver l’identité culturelle de la région, selon la même source.