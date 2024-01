Nouvelle attaque nocturne de drones et missiles russes en Ukraine 

La Russie a mené une nouvelle attaque nocturne de drones et de missiles contre quatre régions d'Ukraine, faisant au moins trois blessés dont un adolescent, ont indiqué dimanche les forces armées ukrainiennes.



Selon l'armée de l'air ukrainienne, huit drones explosifs de type Shahed, deux missiles Iskander et trois missiles S-300 ont été lancés dans la nuit et seuls quatre drones ont pu être abattus.



"Divers sites civils et des infrastructures critiques ont été attaqués à Poltava, Donetsk, Zaporijjia et Dnipropetrovsk", a-t-elle ajouté, sans pour autant préciser quels dégâts ont été constatés.



Le parquet de la région de Donetsk a pour sa part indiqué qu'un missile était tombé sur un quartier résidentiel de la ville de Myrnograd en pleine nuit, faisant des blessés.

"Un garçon de 15 ans et un homme de 35 ans ont subi des blessures dues à l'explosion, des coupures et des hématomes. Dans une maison voisine, les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânien chez un habitant de 30 ans", a-t-il indiqué.



Presque toutes les nuits, la Russie bombarde des villes d'Ukraine, affirmant ne viser que des infrastructures militaires, en dépit des nombreux exemples de sites civils touchés.

En retour, l'Ukraine vise régulièrement des villes près de la frontière, en particulier celle de Belgorod, mais aussi, et avec succès, des sites industriels et militaires en territoire russe.



Pour faire face à ces attaques, et mener les leurs, les autorités ukrainiennes dépendent largement d'armes et de munitions fournis par l'Occident. Or, du fait des divergences internes, l'aide des Etats-Unis, de loin le premier soutien, est paralysée.



Celle de l'Union européenne est aussi à l'arrêt du fait du blocage de la Hongrie et un sommet européen sur la question est prévu le 1er février.