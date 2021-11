Nouvel ouvrage de Mohamed Chouika sur le texte et l'image

''Le texte et l'image : Dans et en dehors de l'écriture'', est l'intitulé d'un nouvel ouvrage de l'écrivain et critique de cinéma, Mohamed Chouika, dans lequel il livre son opinion au sujet de nombreux questionnements concernant notamment la culture, la création, la politique ou encore l'esthétique.



L'ouvrage (223 pages-format moyen-Ed. Dar Al Kalam Al Maghribi) évoque le rôle de l'écriture dans le parcours de l'auteur dans le domaine de la création, étant comme il le pense ''Un rite permettant la construction et la déconstruction sans recours aux pioches'' et qui, plus est, lui permet ''de passer d'un état à l'autre, du bonheur inné au bonheur tourmenté, de la santé à la fragilité'' et du coup, il déclare qu'il ne peut pas vivre sans écriture.



Il s'insurge, à ce propos, contre tous ceux qui exploitent l'écriture comme un produit de consommation jetable dans un univers dominé par les stéréotypes, le spectacle et la médiocrité favorisée d'une manière sans précédent par les nouvelles technologies, et non pas comme cela devrait être, une écriture favorisant la contemplation et un outil de critique et aussi de sublimation des sens, de la spiritualité et de l'intellectualité.



Dans son livre, Mohamed Chouika aborde plusieurs problématiques portant notamment sur l'état des lieux du cinéma marocain avec les fermetures en série de salles de cinéma, ce qui nécessite, comme il le pense, une nouvelle stratégie de promotion d'une industrie cinématographique privilégiant surtout le professionnalisme et l'art. L'auteur livre aussi son opinion au sujet de certaines questions concernant le cinéma et la religion (Fatwas interdisant le tournage et la diffusion de films et feuilletons télévisés), ou encore la consommation en vogue de films érotiques à l'ère du tout numérique.