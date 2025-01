Nouvel An amazigh. Agadir en fête

Les célébrations du Nouvel An amazigh 2975 ont débuté, vendredi au parc Ibn Zaydoun à Agadir, avec le lancement du Salon" Tassoukt Id Yennayer," dédié à la valorisation de la richesse des traditions amazighes.



Cette exposition s'inscrit dans le cadre des célébrations programmées jusqu'au 14 courant par la commune d'Agadir, en partenariat avec le Conseil régional de Souss-Massa, le Conseil régional du tourisme de Souss-Massa et l’Association du Festival Timitar.



"Tassoukt Id Yennayer", comprend notamment une exposition de produits de terroir et des habits traditionnels amazighs, incarnant l'esprit de la créativité amazighe enracinée dans la culture marocaine.



Les différents objets et créations exposés reflètent la richesse du patrimoine culturel immatériel amazigh qui constitue l'une des composantes fondamentales de l'identité marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, Zahra Manshoudi, vice-présidente du Conseil communal d'Agadir, chargée des affaires culturelles, a indiqué que le programme d'"Id Yennayer 2975" investira 12 espaces dans la ville, notamment les places publiques, les jardins et la promenade d'Anza et d’Agadir, en vue d'offrir aux habitants de la capitale du Souss et à ses visiteurs une opportunité exceptionnelle de profiter d’activités et d’événements dans une ambiance festive.



Le public aura rendez-vous aussi avec des expositions de coopératives artisanales et de produits locaux, mettant en avant les œuvres des artisans, ainsi qu’une exposition photographique illustrant la richesse et la diversité du patrimoine culturel amazigh.



Au menu d'"Id Yennayer 2975", figurent également des conférences axées notamment sur "L’amazighité à la lumière du recensement 2024", et "La production télévisuelle et dramatique amazighe", avec la participation d’experts et de chercheurs amazighs.



Les citoyens et visiteurs d’Agadir pourront également assister à de grandes soirées artistiques organisées à Tikiouine, à la place Al Amal, et à la Kasbah d’Agadir Oufella.

Ces spectacles mettront en lumière des stars de renom de la chanson amazighe, ainsi que des performances de Raïs et Ahwach.



Par ailleurs, dans le cadre du programme cinématographique, le film "Mouga Yushkad" sera projeté à Anza, Talborjt et Bensergao.

Pour enrichir l’expérience, des points de dégustation de plats amazighs seront installés le long des promenades d’Anza et d’Agadir.



En outre, un spectacle "Tanggift" mettra en scène les traditions du mariage amazigh authentique, accompagné de troupes artistiques, représentant la diversité culturelle de la région de Souss Massa.



"Id Yennayer 2975" vise à valoriser la culture amazighe, en tant qu’élément fondamental de l’identité marocaine et à consolider les valeurs de coexistence et d’ouverture culturelle.

La célébration d’Idh Yennayer marque le début de la saison agricole chez les Amazighs et traduit un attachement à la terre, dans la mesure où l’événement a été depuis toujours lié à l’activité agricole.



Elle revêt une forte portée symbolique traduisant l’enracinement et la diversité du tissu culturel marocain, ainsi que la volonté d’aller de l’avant dans la mise en œuvre effective du caractère officiel de l’amazigh.



Par ailleurs, la proclamation du Nouvel An amazigh jour férié national officiel a donné une forte impulsion au processus de mise en œuvre des mesures visant à renforcer l’action amazighe nationale notamment dans sa dimension culturelle.