Nouveaux tirs meurtriers de l’armée algérienne sur des civils sahraouis

La semaine dernière, des soldats algériens ont abattu des civils sahraouis en plein désert dans les environs du camp de « Dakhla » à 130 kilomètres au sud-est de Rabouni.



Vendredi 26 novembre, ils ont récidivé et tiré sur 2 civils sahraouis, tuant l’un d’entre eux. Si les victimes des tirs algériens, Lekbir et Mohamed Fadel, la semaine dernière, étaient des trafiquants présumés de carburant, celles de ce vendredi n’étaient autres que de jeunes orpailleurs.



Dans les camps de Tindouf où les tensions étaient déjà très vives, alimentées par des pénuries de toutes sortes, les populations séquestrées ont mené des mouvements de protestation pour demander aux pseudo-dirigeants du Polisario d’assurer leur sécurité ou de leur permettre de quitter le désert algérien où elles sont emprisonnées, représentant ainsi des cibles faciles pour les éléments de l’armée algérienne. Selon des sources des camps de Tindouf, ces populations commencent à soupçonner les militaires algériens de vouloir les exterminer. Toutefois, une chose est sûre : le régime algérien a créé les pantins du polisario dans l’unique but de nuire au Maroc.