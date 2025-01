Le Roi Felipe VI d’Espagne a mis en exergue le caractère "spécial" des relations de son pays avec le Maroc, appelant à renforcer davantage ces relations dans un cadre d'amitié et de bon voisinage.



"Nous continuerons à faire progresser notre agenda bilatéral avec le Maroc, pays avec lequel nous devons poursuivre notre collaboration dans l’esprit d'amitié et de coopération régissant nos relations spéciales de voisinage", a dit le Souverain espagnol dans un discours lors de la 9ème Conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l’étranger (13 et 14 janvier).



Le souverain espagnol a également mis l’accent sur l’importance des alliances stratégiques dans la politique extérieure espagnole, au sein de forums tels que le dialogue 5+5 et l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Il a noté que ces alliances jouent un rôle clé dans le renforcement de la coopération régionale et offrent des solutions concertées aux défis communs.



Par ailleurs, le Roi d'Espagne a souligné la nécessité de consolider la coopération avec le continent africain, saluant, à cet égard, la nouvelle stratégie Espagne-Afrique 2025-2028, qu’il a qualifiée de feuille de route claire en la matière.