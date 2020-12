Noureddine Saïl, l’amitié pour philosophie (Par Mohamed El GAHS)

Le Maroc perd un homme brillant qui a apporté sa contribution précieuse à l’édifice au service de la Nation. Humblement, naturellement, généreusement. Dignement.



Il fut l’ami de générations de marocains. Il était mon ami. Il va nous manquer dans la douleur et le chagrin. On se souviendra de lui avec respect, tendresse et fierté.



Ma pensée et mes condoléances vont aux siens, à son épouse, ses enfants et ses amis.



Repose en paix, mon frère Noureddine







Mohamed El GAHS