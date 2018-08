Notre Pierrette nationale, veuve Mjid, nous a quittés

Une grande dame nous a quittés. Madame Pierrette Mjid n’est plus. Le choc est tellement insupportable, trop dur à admettre que la vénérable dame a été fauchée par un chauffard alors qu’elle faisait sa sacro-sainte marche quotidienne.

Et dire que Pierrette Mjid a survécu aux côtés de feu Si Mohamed Mjid à bien d’épreuves aussi bien sous le Protectorat quand elle a pris fait et cause pour l’indépendance du Maroc que sous le Maroc indépendant.

Quand le regretté Si Mohamed Mjid s’était vu proposer une carte de résistant, il a riposté : «S’il y a quelqu’un qui la mérite, c’est bien Madame Mjid, pour tout ce qu’elle a fait pour le pays », ajoutant au passage, avec ce sens de l’humour bienveillant dont il avait le secret « et surtout pour m’avoir supporté pendant toutes ces décennies ».

Les plus dures épreuves de la vie de Pierrette Mjid auront été le décès dans la fleur de l’âge de son fils Karim, il y a deux ans, et celui de son compagnon de toute une vie, Si Mohamed Mjid. Mais en femme forte et dévouée, elle ne s’est pas laissée abattre ; bien au contraire, elle a continué à s’investir corps et âme dans le social, au sein de la Fondation Mjid, en initiant et exécutant de grandes actions caritatives. Le tout dans une discrétion totale et avec une abnégation inégalée.

Nous sommes de tout cœur avec les enfants de notre Pierrette nationale et ses petits-enfants, comme avec tous ceux qui l’ont connue et qui, à coup sûr, l’ont aimée.

Puisse Dieu avoir notre chère regrettée en Sa Sainte Miséricorde.