"Nostalgie, Emotion d'hier". Une représentation théâtrale mettant en avant la valeur civilisationnelle du site de Chellah

Le site archéologique de Chellah à Rabat a accueilli, mercredi, une représentation théâtrale intitulée "Nostalgie, Emotion d'hier", qui met en avant les valeurs historiques de ce site archéologique de premier plan, ainsi que les civilisations qui s’y sont succédé.



Ce spectacle théâtral, qui a été réservé aux médias nationaux et étrangers, met en scène deux civilisations principales qui ont marqué de leurs empreintes le site archéologique de Chellah: la romaine et la mérinide, faisant découvrir aux spectateurs divers aspects de ces deux époques historiques, à travers des scènes et des performances théâtrales inspirées de leurs cultures et civilisations.



La première partie de la représentation donne à voir des scènes remontant à l’époque romaine, au milieu des vestiges romains du site de Chellah qui datent du VIe siècle avant JC, les artistes recourant à un ensemble d’accessoires, de décors et de costumes, pour donner vie à un combat de gladiateurs qui fascinait les Romains. Cette partie propose également une pièce de théâtre sur l’histoire d’amour entre le roi Ptolémée et la reine Julia.



La deuxième partie du programme replonge les visiteurs dans l’ère de la civilisation mérinide, dont la population était très passionnée de musique et de poésie. Le public a également eu droit à une reconstitution des écoles coraniques et celles de calligraphies de l’époque, ainsi qu’à un spectacle de théâtre sur l’histoire d’amour qui liait le sultan mérinide Abou Al-Hassan à sa femme, Chams Al-Doha.



Le metteur en scène de "Nostalgie, émotion d'hier", Amin Nassour, a indiqué que cette représentation, qui s'inscrit dans le cadre des grandes activités du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) accorde une attention particulière aux sites historiques du Maroc, à travers une reconstitution historique fidèle qui représente les précédentes civilisations qui ont marqué le site archéologique de Chellah.



"Cette représentation, qui s'inscrit dans le cadre des spectacles de théâtre historique, est une méthode innovante et un projet pilote visant à donner voix aux monuments historiques du Maroc, afin que les murs ne restent pas silencieux et respirent à travers leur histoire", a souligné M. Nassour, dans une déclaration à la MAP, formulant le vœu que cette expérience soit généralisée au reste des monuments historiques du Royaume.



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avait lancé, vendredi dernier sur le site archéologique de Chellah à Rabat, les activités de "Nostalgie, émotion d'hier", un programme culturel visant à faire connaître ce site et à mettre en valeur sa valeur historique et culturelle.



L'idée de la manifestation, qui durera jusqu'au 27 juillet, est basée sur la mise en lumière des civilisations romaine et mérinide qui peuplaient le site archéologique de Chellah, à travers des performances du "Théâtre de la réalité" qui simulent la vie quotidienne à l'époque romaine et mérinide.



Le site archéologique de Chellah est l'un des monuments archéologiques et historiques les plus importants de la capitale, Rabat, et qui date du VIIe ou VIe siècle avant JC. Le charme des lieux et son architecture archéologique emportent le visiteur dans un voyage à travers différentes périodes de l'histoire marocaine.