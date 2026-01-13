-
La réussite de la CAN, un message fort sur la capacité du Maroc d'accueillir des événements d’envergure mondiale
-
Révision des listes électorales générales 2026 : Dépôt des tableaux rectificatifs provisoires
-
Omar Hilale : "IA Made in Morocco", un soft power diplomatique et un levier de développement de la coopération Sud-Sud
-
Le Sous-Secrétaire adjoint à la guerre des Etats-Unis, chargé des Affaires africaines, reçu par Abdeltif Loudyi et l’Inspecteur général des FAR
Nos vœux s'adressent également à l’ensemble du peuple marocain.