Nisrin Erradi parmi les “Révélations ” des Césars

L’actrice marocaine Nisrin Erradi, révélée dans le rôle de Samia dans le film “Adam”, a été choisie parmi les “Révélations” des César 2021, récompenses cinématographiques majeures en France. Le comité Révélations de l’Académie des César s’est réuni, récemment, pour établir la liste de 12 comédiennes et 12 comédiens de cette catégorie, dont certains devraient être en compétition pour les titres des meilleurs espoirs masculin et féminin.



Les “Révélations” 2021 seront réunies dans un court métrage réalisé cette année par Yolande Zauberman, récompensée en 2020 par le César du meilleur film documentaire pour “M”. La jeune comédienne marocaine a été, notamment, récompensée du prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Durban (Afrique du Sud) et sa prestation a été saluée à l’occasion du Festival d’El Gouna (Egypte).



Sorti dans les salles au Maroc à la mi-janvier 2020, “Adam”, premier long-métrage de Maryam Touzani, a rencontré un succès indéniable lors de sa présentation dans des festivals un peu partout dans le monde, remportant plusieurs prix et séduisant la presse spécialisée. La trame du film, produit par Nabil Ayouch, se construit autour des histoires distinctes de deux femmes mais au destin commun, en filigrane. Abla, joué par Lubna Azabal, tient un magasin de gâteaux traditionnels dans la médina de Casablanca et se bat seule pour élever sa fille de 8 ans.



Quand Samia, une jeune femme enceinte, débarque de son village et frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.