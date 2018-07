Nicolas Cage au casting du nouveau Spider-Man

C’est officiel, Nicolas Cage sera bien au casting de Spider-Man : New Generation. Le comédien prêtera sa voix à Spider-Man Noir et rejoint Liev Schreiber, Jake Johnson, Mahershala Ali, Shameik Moore et Hailee Steinfeld dans le rôle de Spider-Gwen. Dans cet animé, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, Mile Morales fait la rencontre d’un Peter Parker quinqua et découvre qu’il existe un univers connecté au sein du Spider-Verse. Il réalise alors que de nombreux Peter Parker ont traversé les âges, dans des univers parallèles.

A l’instar du Spider-Man Noir de Cage, tout droit sorti des années 30. On imagine alors que le Peter Parker que l’on connaît va, au fil de ses découvertes, s’allier avec d’autres versions de lui-même.

Fait amusant, ce n’est pas la première incursion de Nicolas Cage dans le monde des comics. En 1990, il est largement pressenti pour se glisser dans le costume de Superman, devant la caméra de Tim Burton. Si le projet tombe à l’eau, Cage obtient sa revanche vingt ans après ce fiasco lorsqu’il décroche officiellement un rôle dans le film d’animation Teen Titans GO, où il doublera l’Homme d’acier.

Outre l’univers DC, Cage s’illustre également chez la concurrence puisqu’en 2007, il devient le Ghost Rider Johnny Blaze dans l’adaptation live du comics Marvel. Enfin, dernière adaptation notable dans la carrière du comédien, Kick-Ass de Matthew Vaughn, dans lequel il se glisse dans le costume de Big Daddy.

Pour le retrouver dans la combinaison moulante de Spider-Man, rendez-vous le 12 décembre. D’ici là, voici la bande-annonce du film qui, rappelons-le, n’est pas connecté au Marvel Cinematic Universe.