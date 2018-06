Turquie



La police turque a arrêté vendredi à Ankara 14 membres présumés du groupe Etat islamique (EI) soupçonnés de préparer une attaque pour perturber les élections générales de dimanche en Turquie, ont rapporté les médias.

Les 14 personnes, toutes de nationalités étrangères, ont été arrêtées lors d'une série de raids policiers dans leurs lieux de résidence dans la capitale turque, a indiqué l'agence étatique Anadolu.

L'agence n'a pas donné de précision sur la nature de l'attaque qu'ils planifiaient en lien avec les élections de dimanche.

Dans les premières années du conflit syrien, qui a débuté en mars 2011, la Turquie a été le principal point de passage vers la Syrie des étrangers, notamment occidentaux, souhaitant rejoindre des groupes jihadistes.

Longtemps accusée par ses alliés de fermer les yeux sur ces passages, Ankara, à la suite d'attaques sur son sol, a fermé sa frontière avec la Syrie, multiplié les arrestations et expulsions de jihadistes étrangers présumés et rejoint la coalition internationale anti-EI.



Londres



Un homme qui affirmait être muni d'une bombe a été arrêté vendredi matin dans la gare londonienne de Charing Cross, évacuée à titre de précaution par les services de sécurité.

Dans un communiqué, la police britannique des transports (BTP) précise qu'aucune bombe n'a été retrouvée sur lui.

L'homme, qui est âgé de 38 ans, a été placé en état d'arrestation dans le cadre de la loi sur la Santé mentale qui prévoit que les personnes présentant un trouble mental sur la voie publique puissent être placées dans un "lieu sûr" et examinées par des professionnels.

Des informations faisant état de sa présence sur les voies avaient conduit la police des transports à faire évacuer la gare en début de matinée.