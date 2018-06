Guatemala



Les recherches des disparus de l'éruption du Volcan de Feu au Guatemala ont été suspendues jeudi pour des raisons de sécurité et le bilan officiel s'est encore alourdi, à 109 morts. Près de 200 personnes sont toujours portées disparues.

Face aux critiques soulevées par ce lourd bilan, le Parquet guatémaltèque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il y a eu négligence des forces de sécurité pour ne pas avoir ordonné l'évacuation à temps.

"Les conditions climatiques et les résidus encore incandescents dans les zones affectées ne permettent pas de préserver l'intégrité physique des secouristes", a déclaré à la presse David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred)

"Nous rappelons que des explosions peuvent se produire dans la zone et que la pluie peut provoquer des coulées de boue et de cendre", a-t-il précisé.



Somalie



Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame "un libre passage de l'aide humanitaire" en Somalie où existe "un risque perpétuel de famine", dans une déclaration adoptée jeudi à l'unanimité.

"Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire qui règne en Somalie, notamment le risque perpétuel de famine et les conséquences des récentes inondations", souligne la déclaration rédigée par le Royaume-Uni.

La plus haute instance de l'ONU se dit aussi inquiète "de constater que les combats ont aggravé la situation humanitaire et demande à toutes les parties de permettre et de faciliter le libre passage de l'aide humanitaire, en toute sécurité et sans restrictions, afin qu'elle puisse parvenir rapidement à ses destinataires", précise le texte.

Concernant la sitution sécuritaire, les 15 membres du Conseil de sécurité dénoncent "la menace constante que représentent les shebab et réaffirme appuyer une approche globale de la sécurité en Somalie" conforme au droit international.