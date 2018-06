France



L'ex-ministre français de l'Intérieur Claude Guéant était entendu mardi au tribunal de Paris par les juges d'instruction qui enquêtent sur les accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, selon une source proche du dossier.

Celui qui fut aussi secrétaire général de l'Elysée sous la présidence Sarkozy (2007-2012) est arrivé mardi matin au tribunal pour répondre à cette convocation qui pourrait se conclure par une nouvelle inculpation, a constaté une journaliste de l'AFP.

Cet interrogatoire dans le bureau des juges Serge Tournaire, Aude Buresi et Clément Herbo est le premier depuis son inculpation le 7 mars 2015, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, en raison d'un virement suspect de 500.000 euros à son bénéfice.

L'ex-directeur de campagne, 73 ans, doit s'expliquer après l'inculpation en mars de Nicolas Sarkozy pour "corruption passive", "recel de détournements de fonds publics libyens" et "financement illégal de campagne électorale" puis celle, la semaine dernière, d'Eric Woerth pour "complicité" de ce financement en tant que trésorier de campagne à l'époque.



Guatemala



Au moins 65 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées par l'éruption du volcan guatémaltèque Fuego, la plus violente enregistrée depuis plus de 40 ans dans le pays d'Amérique centrale, ont annoncé les autorités.

Le volcan a expulsé dimanche une coulée de 8 kilomètres de lave en fusion et un épais nuage de cendre a recouvert les régions avoisinantes, dont la capitale Guatemala City située à une quarantaine de kilomètres et la ville coloniale touristique d'Antigua.

Une nouvelle explosion et un glissement de terrain sur le flanc sud du Fuego se sont produits lundi et ont provoqué de nouvelles évacuations.

Deux millions de personnes ont jusqu'à présent été affectées par l'éruption et ses conséquences, a indiqué lundi l'agence nationale de la gestion des catastrophes (Conred).

Les recherches ont été interrompues lundi après-midi à El Rodeo en raison de fortes pluies et devaient reprendre hier, a annoncé un porte-parole de la Conred.