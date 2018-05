Arabie Saoudite



Cinquante-trois personnes ont été blessées, dont une sérieusement, lors d'un atterrissage d'urgence lundi soir d'un avion de la Saudia qui a eu le train des pneus avant bloqué, ont indiqué mardi les autorités.

L'Airbus A330 avait décollé de Médine (ouest de l'Arabie saoudite) en direction de Dacca avec à son bord 141 passagers et 10 membres d'équipage, mais les pilotes ont vite constaté un défaut dans le système hydraulique, a indiqué le Bureau des enquêtes de l'Aviation civile saoudienne.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré l'avion en train d'atterrir sur le ventre dans des gerbes d'étincelles mais sans provoquer d'incendie.

"Les passagers ont été évacués. Cinquante-deux d'entre eux ont été légèrement blessés, tandis qu'une passagère a souffert de plusieurs fractures et subit actuellement des soins médicaux", a indiqué le Bureau des enquêtes dans un communiqué cité par l'agence officielle SPA.



Yémen



Cinq personnes ont été tuées et 18 blessées mardi à l'aube par une roquette Katioucha tirée par les rebelles Houthis sur une zone résidentielle de la ville de Marib, dans le centre du Yémen, ont indiqué des sources médicales.

L'agence gouvernementale Saba a donné pour sa part un bilan de cinq morts et 22 blessés, en accusant les rebelles d'avoir tiré sur un marché animé de la ville contrôlée par le gouvernement et située à l'est de la capitale Sanaa.

La guerre au Yémen oppose les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenues notamment par l'Arabie saoudite, aux insurgés Houthis, appuyés par l'Iran et qui contrôlent Sanaa et de vastes régions du nord et de l'ouest.

Depuis mars 2015, près de 10.000 personnes ont été tuées et plus de 55.000 blessés dans ce conflit qui déchire le pays le plus pauvre du Moyen-Orient.