Inde



Au moins 77 personnes sont mortes et 143 ont été blessées dans des tempêtes de sable dans le nord de l'Inde dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités indiennes.

Les Etats de l'Uttar Pradesh et du Rajasthan ont été les plus touchés, avec respectivement 46 et 31 décès recensés à ce stade, selon des responsables des autorités de gestion des catastrophes de ces deux Etats joints par l'AFP.

La plupart des morts sont attribuées à des chutes d'arbres ou de murs ayant cédé sous la violence des vents.

"Nous pouvons confirmer au moins 46 morts, 41 blessés dans une quarantaine des 75 districts" d'Uttar Pradesh, a déclaré à l'AFP T.P. Gupta, membre du commissariat à l'aide humanitaire de Lucknow. Le district d'Agra, où se situe le célèbre Taj Mahal, est la région la plus lourdement affectée, avec 36 décès répertoriés à ce stade.



Enlèvement



Une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été enlevée mercredi soir par des hommes en armes dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, a annoncé jeudi l'institution humanitaire.

"Nous sommes profondément inquiets pour la sécurité de notre collègue", a déclaré Daniel O'Malley, directeur adjoint du CICR pour la Somalie.

"C'est une infirmière qui travaille tous les jours pour sauver des vies et soigner les gens les plus vulnérables en Somalie", a-t-il ajouté.

Selon la Croix-Rouge, l'attaque a eu lieu vers 20H00 locales (17H00 GMT) lorsque des inconnus armés ont pénétré dans ses locaux à Mogadiscio.

Le CICR a indiqué être "en contact avec les autorités pour essayer d'obtenir sa libération".

La Somalie --qui a sombré dans la guerre civile en 1991 et a été le théâtre d'une insurrection liée à Al-Qaïda depuis 1995--, est l'un des pays les plus dangereux pour les humanitaires, mais les enlèvements restent relativement rares.