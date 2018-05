Irak



Au moins seize personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d'une attaque menée, mardi, par des hommes armés non identifiés dans un village de la province de Salahudin au nord de Bagdad, selon une source de sécurité provinciale.

Des hommes munis de mitrailleuses ont attaqué trois maisons dans un village au sud de la ville de Doujaïl, à 60 km au nord de Bagdad, a indiqué le lieutenant-colonel Mohammed Al Jubouri de la police provinciale de Salahudin.

Les trois maisons appartenaient aux trois fils d'un juge nommé Rahim Al Marzouq, précise la source, en ajoutant que toutes les victimes, dont des femmes et des enfants, appartenaient aux trois familles.

Les forces de sécurité irakiennes ont ouvert une enquête sur l'incident, tandis que l'armée a bouclé le périmètre et a lancé une campagne de ratissage à la recherche des assaillants.



Palestine



44 Palestiniens ont été tués et 6.793 autres blessés au cours du mois dernier par les forces de l'occupation israéliennes lors des marches du retour dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Du 30 mars au 30 avril, cinq enfants ont été tués et 701 autres blessés par les tirs de l'armée de l'occupation israélienne, a précisé le ministère dans un communiqué.

Parmi les blessés figurent aussi 225 femmes ainsi que 160 Palestiniens dans un état grave, a ajouté la même source, relevant que 1.935 Palestiniens ont été blessés par des balles réelles et 401 par des balles en caoutchouc.

Le ministère a en outre fait état de 24 cas d'amputation parmi les blessés, notant que les forces de l'occupation israéliennes ont également pris pour cible les équipes de secours, blessant 89 ambulanciers par des balles réelles.