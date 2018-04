Gaza



Un Palestinien blessé vendredi par des tirs de soldats israéliens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël a trouvé la mort, portant à cinq le nombre de manifestants tués depuis vendredi, a annoncé lundi le ministère gazaoui de la Santé.

La victime, Abdullah Chamali âgé de 20 ans, avait été grièvement blessée au ventre lors d'affrontements entre manifestants et soldats israéliens, a précisé le ministère. Vendredi, quatre Palestiniens avaient été tués par des tirs de soldats israéliens, dont un adolescent de 15 ans. Le décès d'Abdullah Chamali porte à 39 le nombre de manifestants tués depuis le début, le 30 mars, du mouvement appelé la "Marche du retour".

Des milliers de Palestiniens manifestent depuis quatre vendredis consécutifs. Selon les secours, des centaines de Palestiniens ont été blessés, par balle ou par inhalation de gaz.



Irak



Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a annoncé qu'il s'en prendrait aux bureaux de vote lors des élections législatives du 12 mai en Irak, et que quiconque y participerait serait considéré comme un infidèle.

Dans un message audio rendu public dimanche soir, le porte-parole de l'EI a accusé le gouvernement irakien, dominé par les chiites, d'être manipulé par l'Iran, et a averti que tout candidat ou tout électeur risquait d'être pris pour cible. Les autorités irakiennes, elles, assurent que les bureaux de vote seront bien protégés.

"Nous vous mettons en garde, sunnites d'Irak, contre ces gens-là (les chiites) qui prennent le pouvoir. Les bureaux de vote seront notre cible, aussi restez à l'écart!", a prévenu le porte-parole, Abou al Hassan al Mouhadjer.

Le Premier ministre irakien, Haïdar al Abadi, a annoncé en décembre la victoire sur l'Etat islamique, qui s'était emparé en 2014 d'un tiers du territoire irakien.