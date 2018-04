Iran



Trois "terroristes" et trois agents des forces de l'ordre iraniennes ont été tués lors d'affrontements nocturnes dans une zone du sud-est de l'Iran frontalière du Pakistan, rapporte mardi l'agence officielle iranienne Irna.

"A 1h30 ce matin [21h00 GMT lundi], un groupe de terroristes venus du Pakistan a attaqué" un poste de guet de la police dans la zone de Mirjaveh, ville-frontière à environ 75 km au sud-est de Zahedan, la capitale de la province du Sistan-Balouchistan, écrit Irna.

L'attaque a été repoussée au prix d'un "violent combat" dans lequel "trois terroristes", un policier et deux membres des Gardiens de la Révolution, l'armée d'élite de la République islamique, ont été tués, ajoute l'agence.

Par le passé, l'Iran a reproché au Pakistan de soutenir un groupe jihadiste, Jaïch Al-Adl, accusé par les autorités de Téhéran d'être lié à Al-Qaïda et d'avoir mené de nombreuses opérations armées au Sistan-Balouchistan.



France



Affrontements avec la police, voitures incendiées, interpellations: une deuxième nuit de violences a secoué un quartier sensible de Toulouse (sud-ouest), après la mort controversée d'un détenu du quartier et le contrôle tendu d'une femme voilée.

Selon les autorités locales, 18 personnes ont été interpellées lors d'échauffourées dans la nuit de lundi à mardi dans l'ensemble résidentiel du Grand Mirail, qui regroupe 40.000 habitants environ dans des quartiers classés "zone de sécurité prioritaire".

Une salle de prières du Mirail avait accueilli un groupe de jeunes salafistes radicaux dont Mohamed Merah, qui avait tué sept personnes, dont trois enfants juifs, en mars 2012 dans la région. Son "demi-frère" Sabri Essid et Fabien Clain, la voix qui a revendiqué les attentats de Paris de novembre 2015 (130 morts), ont également vécu au Mirail.