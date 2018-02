Démenti



Le président de la Commission de l'Union africaine a fustigé jeudi à Pékin l'enquête du journal français "Le Monde" selon laquelle la Chine a espionné le siège de l'UA en Ethiopie, dénonçant des "mensonges" et plaidant pour une coopération sino-africaine renforcée.

"Je ne vois pas quel intérêt a la Chine à espionner (l'UA). Ce sont des allégations totalement mensongères", a martelé Moussa Faki Mahamat, aux côtés du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

"Les relations entre la Chine et l'Afrique sont inébranlables (...) Nous sommes en plein débat pour le renforcement de cette coopération" qu'"aucune manoeuvre" ne fera dérailler, a-t-il ajouté devant la presse.

Moussa Faki Mahamat est en visite à Pékin pour discuter d'un approfondissement des relations entre l'UA et le régime communiste, ainsi que pour inaugurer une représentation permanente de son institution dans la capitale chinoise.



Séisme



Des dizaines de répliques sismiques ont frappé la ville de Hualien, à Taïwan, où le bilan du tremblement de terre qui a frappé mardi soir cette ville de 100.000 habitants était jeudi de dix morts et 58 disparus.

Les autorités recensent également 265 blessés.

Le tremblement de terre de mardi était d’une magnitude de 6,4 et son épicentre a été localisé à environ 22 km au nord-est de la ville, à une profondeur de moins d'un kilomètre, a déclaré l'institut américain de veille géologique (USGS).

Plus de 600 soldats et 1.300 policiers participent aux opérations de secours.

Les autorités pensent qu'un grand nombre des personnes disparues sont piégées dans un immeuble d'habitation de douze étages qui s'est affaissé mardi soir, formant un angle de 45° avec le sol.