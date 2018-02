Palestine



Un Palestinien a péri, samedi, lors d'un raid mené par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Identifié comme étant Ahmad Abou Obeid (19 ans), le jeune homme a été touché par une balle à la tête au cours du raid des forces israéliennes dans le village de Bourquine (nord de la Cisjordanie), a précisé la même source. L'armée israélienne a déclaré s'être rendue à Bourquine à la recherche d'un individu suspecté d'avoir tué un rabbin en janvier, mais n'a pas fait de commentaire au sujet de la mort du Palestinien.

Le 9 janvier, Raziel Shevah, rabbin âgé de 35 ans, avait été tué alors qu'il circulait dans sa voiture près de la colonie de Havat Gilad où il habitait. Depuis, les forces israéliennes mènent une traque intensive afin de retrouver son meurtrier présumé, Ahmed Jarrar, 22 ans, fils de Nasser Jarrar, un commandant du Hamas tué par Israël pendant la seconde intifada palestinienne (2000-2005).



Guinée



Un pétrolier avec un équipage indien de 22 membres est porté disparu dans le Golfe de Guinée, où les actes de piraterie sont relativement fréquents, ont annoncé dimanche les autorités indiennes.

Le MT Marine Express, un vaisseau battant pavillon panaméen, transportait 13.500 tonnes de pétrole et mouillait à Cotonou, au Bénin, avant de disparaître jeudi.

"Notre mission à Abuja est en contact avec les autorités béninoises et nigérianes en vue d'obtenir leur aide pour localiser le bateau", a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

La compagnie maritime hongkongaise Anglo-Eastern affrêtant le pétrolier a déclaré que le dernier contact avec l'équipage remontait à jeudi.

"Les autorités ont été alertées et réagissent. Notre priorité première est la sécurité de l'équipage, dont les familles ont été contactées", a-t-elle dit sur Twitter.