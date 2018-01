Elections



Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a annoncé que les élections présidentielle et législatives se tiendraient dans "quatre à cinq mois", a rapporté jeudi le journal d'Etat The Herald.

"Le Zimbabwe va aux élections dans quatre à cinq mois et nous devons prêcher la paix, parce que nous savons que c'est bon pour nous et nous n'avons aucun doute que nous aurons des élections pacifiques", a déclaré Emmerson Mnangagwa lors d'une visite mercredi au Mozambique dans le cadre d'une tournée régionale.

"Nous veillerons à ce que le Zimbabwe organise des élections libres, crédibles, justes et indiscutables afin que le Zimbabwe puisse être considéré comme un Etat démocratique", a-t-il ajouté, reprenant le discours qu'il tient depuis son investiture fin novembre à la tête de l'Etat.

"J'assure les dirigeants de la région que les prochaines élections respecteront les principes de la démocratie et du fair play", a-t-il ajouté.



Marée noire



Le naufrage d'un pétrolier iranien en mer de Chine orientale a généré en surface quatre nappes d'hydrocarbures de la même superficie globale que la ville de Paris, a annoncé Pékin, qui se prépare à descendre des robots sur l'épave.

Le Sanchi, qui transportait 136.000 tonnes de condensats, des hydrocarbures légers, a sombré dimanche après avoir brûlé pendant une semaine à la suite d'une collision avec un cargo à environ 300 kilomètres à l'est de Shanghai.

L'Administration nationale des océans a annoncé mercredi soir qu'elle surveillait quatre nappes mesurant au total près de 101 km2, soit une surface équivalente à celle de la capitale française.

L'organisme gouvernemental s'efforce de "maîtriser l'avancée de la marée noire et d'évaluer son impact écologique sur l'environnement marin", a-t-elle ajouté dans un communiqué.