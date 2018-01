Belgique



Au moins 14 personnes ont été blessées, dont six grièvement, dans une forte explosion qui a détruit ou endommagé plusieurs immeubles à Anvers, en Belgique, a indiqué la police qui a dit exclure une piste terroriste.

Selon la chaîne belge de télévision RTBF, l'explosion, qui s'est produite dans la soirée de lundi, serait probablement due à une fuite de gaz, mais cette hypothèse n'a pas encore été confirmée.

Selon la police, 14 personnes parmi celles tirées des décombres ont été hospitalisées, dont une se trouve dans un état très grave, et cinq autres sont dans un état critique.

Les secours continuaient mardi matin à fouiller les décombres, et il n'est pas exclu qu'ils trouvent d'autres personnes.

La police a rapidement déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste. La Belgique est en état d'alerte depuis les attentats-suicide qui avaient fait 16 morts en mars 2016 à Bruxelles.



E.A.U



Les Emirats arabes unis vont déposer plainte devant l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a déclaré mardi un responsable émirati après que deux avions de chasse qataris se sont approchés à environ trois kilomètres, selon lui, de deux avions de ligne émiratis.

Les Emirats et le Qatar, les "frères ennemis" du Golfe, sont à couteaux tirés depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en juin 2017.

"Aujourd'hui, nous déposerons plainte devant l'Organisation de l'aviation civile internationale pour ces deux incidents sérieux, avec les preuves que nous avons rassemblées, et demanderons l'intervention du conseil (de l'OACI) pour empêcher le Qatar de répéter l'acte", a déclaré à l'AFP Saif al-Suwaidi qui dirige l'Autorité de l'aviation civile émiratie.

Les Emirats ont déclaré que deux avions de chasse qataris avaient "intercepté" lundi deux avions de ligne émiratis qui se dirigeaient vers le royaume voisin de Bahreïn, suscitant un démenti du Qatar.