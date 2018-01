Cyclone



Le cyclone Ava qui a frappé Madagascar début janvier a fait 51 morts et 22 disparus et forcé 54.000 personnes à quitter leur domicile, ont indiqué lundi les autorités malgaches.

Ava a touché Madagascar le 5 janvier, ravageant l'est de la Grande île pendant 24 heures.

Des vents violents et des pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours d'eau de l'est de la Grande île et provoqué d'importantes inondations, notamment à Tamatave (est) et dans les bas quartiers d'Antananarivo. Un total de 161.000 personnes ont subi des dégâts, a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Au cours des dix dernières années, Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, a été frappé par quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales.

En mars 2017, Enawo avait fait au moins 78 morts.



Jakarta



Au moins 75 personnes ont été blessées par l'effondrement spectaculaire lundi d'une partie d'un étage intérieur de l'immeuble abritant la Bourse de Jakarta, un événement rare qui a provoqué un mouvement de panique dans le quartier des affaires, selon les autorités indonésiennes.

Une partie du premier étage a cédé, projetant un amas de débris au rez-de-chaussée, a déclaré un porte-parole de la police, soulignant qu'il s'agissait d'un accident et non d'une explosion.

"Le nombre de blessés par l'effondrement de l'étage à la Bourse indonésienne est de 75", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police nationale, Setyo Wasisto.

L'incident n'a fait aucun mort, a confirmé de son côté le directeur de la Bourse, Tito Sulistio.

Les blessés, touchés pour la plupart aux bras et aux jambes, ont été transportés à l'hôpital, a ajouté un autre porte-parole de la police de Jakarta, Argo Yuwono.

"L'accident s'est produit au premier étage. C'est l'étage où de nombreux employés sont de passage", a-t-il déclaré à des journalistes, sans être en mesure de confirmer dans l'immédiat le nombre total de blessés.