Catalogne



L'ancien président de la Catalogne Artur Mas a annoncé mardi qu'il quittait la tête du Parti démocrate européen catalan (PDeCAT) afin de laisser la place à de nouveaux responsables du mouvement séparatiste, sur fond de dissensions internes dont les médias se sont fait l'écho.

Depuis la proclamation unilatérale d'indépendance de la Catalogne, le 27 octobre dernier, et l'administration directe de la région par Madrid qui s'en est suivie, des fractures sont apparues au sein du mouvement séparatiste entre les partisans d'un Etat indépendant et ceux en faveur d'un dialogue avec le gouvernement espagnol pour un surcroît d'autonomie.

Les séparatistes ont obtenu une courte majorité au parlement catalan, le 21 décembre, lors d'élections régionales en forme de désaveu pour Madrid. "Cette nouvelle étape requiert de nouveaux dirigeants. Il est nécessaire de faire de la place pour que certains puissent mener ce projet dans le futur", a déclaré lors d'une conférence de presse Mas, qui était à la tête du PDeCAT depuis 15 ans et était resté en fonction malgré son inégilibité prononcée par la justice catalane en mars 2017.



Californie



Au moins 13 personnes ont trouvé la mort dans le sud de la Californie mardi dans des crues soudaines et une coulée de boue provoquées par un violent orage qui s'est abattu sur des flancs privés de leur végétation protectrice le mois dernier à la suite des feux de forêt qui ont ravagé l'Etat.

Les pluies diluviennes se sont abattues peu avant l'aube sur le comté de Santa Barbara, situé le long de la côte du Pacifique au nord de Los Angeles. Il avait été ordonné à des milliers d'habitants d'évacuer la zone avant les pluies mais seulement 10% à 15% des personnes concernées ont respecté cet ordre, a précisé une porte-parole des pompiers de Santa Barbara.

Elle a ajouté que des secouristes, à l'aide de chiens de recherche et d'hélicoptères, ont sauvé des dizaines de personnes coincées dans les décombres. La coulée de boue a renversé des arbres, détruit des voitures et recouvert d'une épaisse couche de boue quantité d'habitations, a précisé Bill Brown, shérif du comté de Santa Barbara, lors d'une conférence de presse.