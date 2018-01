Ryad



Onze princes saoudiens ont été arrêtés jeudi après avoir protesté contre des mesures d'austérité rognant leurs avantages et ils seront jugés pour troubles à l'ordre public, a confirmé dimanche le procureur général.

Un média lié au gouvernement, le site Sabq, avait annoncé samedi que ces princes avaient été arrêtés après s'être rassemblés près d'un palais historique de Ryad, le Qasr al-Hokm, en signe de protestation contre une décision du gouvernement de cesser de payer les factures d'eau et d'électricité des membres de la famille royale.

Cette information a été confirmée dimanche par le procureur général, Saud al-Mojeb.

Ces princes réclamaient aussi une compensation pour la condamnation à mort d'un de leurs cousins, reconnu coupable de meurtre et exécuté en 2016, a-t-il ajouté dans un communiqué publié par le ministère de l'Information.

"Bien qu'ils aient été informés que leurs demandes n'étaient pas légales, les 11 princes ont refusé de quitter les lieux, perturbant la paix et l'ordre public", a-t-il précisé.



Collision



Un pétrolier transportant du brut iranien était en flammes et déversait sa cargaison en mer de Chine orientale dimanche après être entré en collision avec un vraquier chinois, a annoncé le gouvernement chinois.

Aucune précision sur la taille de la flaque de pétrole répandue en mer n'a été donnée. Une enquête est en cours, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le pétrolier Sanchi, enregistré au Panama et exploité par la National Iranian Tanker Co (NITC), le premier opérateur iranien du transport pétrolier maritime, a heurté le CF Crystal samedi, à quelque 160 miles nautiques au large des côtes près de Shanghaï, a indiqué le ministère chinois des Transports.

Les 32 membres d'équipage du pétrolier sont portés disparus. Les 21 Chinois membres de l'équipage du CF Crystal ont été sauvés.

Quatre navires de sauvetage et trois bateaux de nettoyage ont été dépêchés sur place.