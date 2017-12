Guatemala



Après les Etats-Unis, le Guatemala va lui aussi déménager de Tel Aviv à Jérusalem son ambassade en Israël, a annoncé dimanche le président guatémaltèque, Jimmy Morales, quelques jours après avoir soutenu aux Nations unies la décision de Donald Trump.

Dans un message publié sur son compte Facebook, Morales affirme avoir pris sa décision dans la foulée d'une discussion avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Bouleversant la ligne observée depuis des décennies par ses prédécesseurs, Trump a annoncé le 6 décembre dernier que les Etats-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël, une initiative unilatérale qui a suscité de vives critiques de la communauté internationale.

Jeudi, 128 pays représentés aux Nations unies ont dénoncé la décision de Trump et lui ont demandé de l'annuler.



Turquie



Le procès pour "activités terroristes" de collaborateurs du journal d'opposition Cumhuriyet, une affaire qui cristallise les inquiétudes liées à l'érosion de la liberté de la presse en Turquie, a repris lundi à Istanbul, a constaté l'AFP.

Au total, 17 dirigeants, journalistes et autres employés actuels ou passés de Cumhuriyet, dont quatre sont en détention préventive, sont accusés d'avoir aidé trois "organisations terroristes armées". Ils risquent jusqu'à 43 ans de prison.

Peu avant le début de l'audience, quelques dizaines de soutiens de Cumhuriyet, un quotidien farouchement critique du président Recep Tayyip Erdogan, s'étaient rassemblés devant le tribunal de Caglayan en brandissant des pancartes réclamant "Justice pour tous les journalistes".

"Ce procès est le symbole des tentatives visant à faire taire la liberté d'expression en Turquie aujourd'hui. Il est le symbole des pressions exercées contre les journalistes", a déclaré à l'AFP une avocate des prévenus, Me Gülendam San Karabulutlar.