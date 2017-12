Irak



Les forces irakiennes ont lancé vendredi une large opération de "nettoyage" contre les jihadistes dans le désert alors que Bagdad s'apprête à annoncer la libération totale du pays du groupe Etat islamique (EI).

L'armée et les forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi "se sont lancées dans une opération massive pour nettoyer des zones d'al-Jazira entre (les provinces de) Ninive et Anbar dans la deuxième phase des opérations", a annoncé dans un communiqué le commandement conjoint des opérations (JOC), qui coordonne la lutte anti-EI en Irak.

Les forces irakiennes avaient lancé le 23 novembre la première phase de cette opération pour nettoyer cette bande désertique longue d'environ 200 km et parallèle à la frontière syrienne.



Russie



Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a informé jeudi son homologue américain Rex Tillerson que la Corée du Nord souhaitait des discussions directes avec les Etats-Unis afin d'obtenir des garanties sur sa sécurité, rapporte l'agence de presse russe RIA.

Sergueï Lavrov a transmis le message au secrétaire d'Etat en marge d'une conférence sur la sécurité à Vienne.

"Nous savons que la Corée du Nord veut avant tout parler aux Etats-Unis de garanties sur sa sécurité. Nous sommes prêts à soutenir cela, nous sommes prêts à participer pour faciliter de telles négociations", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, cité par l'agence Interfax.

"Nos collègues américains, (y compris) Rex Tillerson, ont entendu (ce message)", a-t-il ajouté.