Royaume-Uni



Une pétition contre la décision du Premier ministre britannique Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'à deux semaines avant la date du Brexit a dépassé mercredi soir le million de signatures, selon le site officiel où elles sont comptabilisées. Cette pétition exige que "le Parlement ne soit ni suspendu ni dissous à moins que et jusqu'à ce que" le Brexit ait été reporté ou annulé.



Corée du sud



La Cour suprême sud-coréenne a annulé jeudi la condamnation de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye dans le retentissant scandale de corruption qui avait provoqué sa chute, et ordonné un nouveau procès. La haute juridiction a également ordonné que soit rejugé l'héritier du conglomérat Samsung, Lee Jae-yong, qui avait également été condamné dans cette affaire à l'origine de la destitution de l'ex-présidente.



Ouragan



L'île de Porto Rico a été relativement épargnée mercredi par l'ouragan Dorian, qui devrait se renforcer avant de toucher ce week-end la Floride, où l'état d'urgence a été déclaré. D'importantes précipitations charriées par des vents dangereux se sont abattues sur Porto Rico, territoire ravagé par l'ouragan Maria il y a deux ans, mais l'ouragan a commencé à s'éloigner de l'île selon le Centre national des ouragans (NHC) américain qui a retiré son alerte pour le territoire.

La gouverneure de Porto Rico Wanda Vazquez a annoncé lors d'une conférence de presse que les écoles et administrations locales rouvriraient normalement jeudi, qualifiant l'ouragan d'un "exercice réel" pour évaluer la capacité de l'île à répondre à ce type de catastrophe. "La menace est déjà passée", a-t-elle affirmé. Dorian, avec des vents de 130km/h, est désormais un ouragan de catégorie 1, sur les cinq que compte l'échelle de Saffir-Simpson. Il est amené à se renforcer dans les prochains jours et devrait causer d'importantes précipitations dans les Caraïbes, a précisé le NHC dans son dernier bulletin, à 00H00 GMT.

L'Etat de Floride a déclaré mercredi l'état d'urgence à l'approche du cyclone afin de s'assurer d'être "complètement préparé pour l'ouragan Dorian", a indiqué son gouverneur Ron DeSantis dans un communiqué, invitant les habitants de la côte est à "avoir des réserves de nourriture, d'eau et de médicaments pour sept jours".