Trump



Le président américain Donald Trump a accusé samedi le New York Times d'avoir commis "un acte virtuel de trahison" en publiant des informations selon lesquelles les Etats-Unis multiplient les intrusions numériques dans le réseau électrique russe.

"Ces ratés du New York Times viennent de faire une histoire disant que les Etats-Unis augmentent substantiellement leurs cyberattaques contre la Russie. Ceci est un acte virtuel de trahison", a tweeté Donald Trump.

"AUSSI, C'EST FAUX!" s'est-il emporté, en traitant le quotidien new-yorkais de "corrompu" et en répétant ses accusations selon lesquelles les journalistes sont "les ennemis du peuple".

Le New York Times, qui publie régulièrement des articles d'investigation défavorables à Trump, est la cible fréquente de la colère du président américain contre la presse.



Inde



La victoire de l'Inde face au Pakistan à la Coupe du monde de cricket constitue "une nouvelle frappe" contre le voisin occidental de la plus grande démocratie mondiale, a estimé lundi le ministre indien de l'Intérieur Amit Shah, sur fond de tensions entre les deux pays.

"Une nouvelle frappe infligée par la #TeamIndia (équipe d'Inde, ndlr) au Pakistan et le résultat est identique", a tweeté Amit Shah, considéré comme le N.2 du gouvernement indien, en référence au match de Coupe du monde, remporté par son pays dimanche à Manchester.

Cette rencontre, qui a suscité un intérêt énorme dans les deux pays, a été suivie par plus d'un milliard de téléspectateurs.

La septième victoire de l'Inde contre son éternel rival en Coupe du monde constituait la première rencontre entre les deux pays depuis l'attentat-suicide perpétré par des militants pakistanais en février au Cachemire indien, qui avait tué 40 soldats indiens.

En représailles, l'Inde avait lancé sa première attaque aérienne en territoire pakistanais depuis des décennies, avant que son voisin ne réplique le lendemain.

Séparés lors de la Partition de 1947, l'Inde et le Pakistan entretiennent des relations tendues depuis leur indépendance et se sont affrontés dans trois guerres, dont deux autour de la région du Cachemire.