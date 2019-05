Missiles



La Corée du Nord aurait tiré deux missiles lors des tirs effectués jeudi, a indiqué l'armée sud-coréenne dans un communiqué.

Pyongyang "a lancé ce qui semble être deux missiles à courte portée", a précisé le communiqué. Ces tirs ont eu lieu quelques heures après l'arrivée à Séoul du représentant spécial américain pour la Corée du Nord. Il s'agit de la deuxième série de tirs effectués en moins d'une semaine par le pays.



Ultimatum



Les Européens ont rejeté jeudi l'"ultimatum" de Téhéran sur son programme nucléaire, tout en réaffirmant leur espoir de sauver l'accord international de 2015 malgré les coups de boutoir répétés des Etats-Unis de Donald Trump.

Le dossier iranien s'est invité à un sommet sur l'avenir de l'UE post-Brexit, réuni à Sibiu en Roumanie. Il fournit un délicat cas pratique aux Européens, qui avaient prévu d'y débattre, sans la Première ministre britannique Theresa May, de leur rôle sur la scène mondiale.



Attaque



Le bilan de l'attaque contre l'ONG américaine Counterpart international mercredi à Kaboul, revendiquée par les talibans, a été revu à la hausse et s'élève à neuf morts, a indiqué jeudi le ministère de l'Intérieur afghan.

Parmi les personnes décédées figurent quatre policiers, un membre des forces spéciales, un gardien des locaux sécurisés de Counterpart international et trois civils, membres de l'ONG américaine Care international, voisine de Counterpart. Vingt civils ont également été blessés.

Un précédent bilan à l'issue de la fin des opérations pour neutraliser les assaillants avait fait état de cinq morts.