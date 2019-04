Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, mercredi matin sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu de 25 ans, aux antécédents judiciaires, soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue et de psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les recherches intensives, menées par les services de sûreté dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, ont permis l'arrestation du suspect qui fait l'objet de 21 mandats de recherche au niveau national pour des affaires de trafic de drogue. Les opérations de contrôle ont permis la saisie d'une voiture et quatre téléphones portables, outre une importante somme d'argent qui devrait provenir du trafic de drogue et de psychotropes, a précisé la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et arrêter les personnes impliquées dans ces actes criminels.



Biodiversité



Le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLD) a organisé, mercredi, une tournée dans la région de Casablanca-Settat pour promouvoir les actions menées dans le domaine forestier et de biodiversité, dans le sillage de la Journée mondiale des forêts célébrée le 21 mars de chaque année.

Une délégation, conduite par le Haut-commissaire Abdeladim Lhafi, s'est rendue dans la pépinière forestière de Machraa Ben Abou à Settat et au projet d’aménagement récréatif et paysager de la forêt de Bouskoura, dans la banlieue sud de Casablanca. A cette occasion, le Haut-commissaire a mis en exergue les efforts déployés en termes de reconstitution des écosystèmes forestiers et de conservation de la biodiversité au niveau national, comme étant deux piliers fondamentaux du plan décennal 2015-2024.