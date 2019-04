Crises alimentaires



Plus de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine, en état d'"insécurité alimentaire aiguë" en 2018, particulièrement en Afrique, indique le rapport mondial sur les crises alimentaires 2019, publié mardi à Bruxelles.

Le Yémen, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, l'Ethiopie, la Syrie, le Soudan, Soudan du Sud, et la partie nord du Nigeria sont les huit pays du monde subissant les pires crises alimentaires, précise le rapport qui étudie en détail chaque année depuis trois ans la cinquantaine de pays qui ont le plus de difficulté à nourrir leur population.

Les pays africains sont touchés de manière "disproportionnée" par la faim aiguë, avec près de 72 millions de personnes concernées, a déclaré à l'AFP Dominique Burgeon, chef des urgences de l'Agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, au cours d'un entretien téléphonique.



Loi sur les armes



Le Parlement néo-zélandais a très largement approuvé mardi en première lecture un durcissement de la loi sur les armes, une réforme décidée dans la foulée du carnage commis le mois dernier dans deux mosquées de Christchurch.

Au total, 119 parlementaires ont donné leur feu vert au projet de loi, qui sera encore l'objet de deux votes et prévoit notamment l'interdiction des armes semi-automatiques de type militaire (MSSA). Un seul élu a voté contre.

Le ministre néo-zélandais de la Police Stuart Nash a déclaré que le massacre commis par l'extrémiste australien Brenton Tarrant montrait que la législation actuelle sur les armes n'était pas adéquate.

Le tueur, qui a fait le signe de reconnaissance des suprémacistes blancs lors de son inculpation, a abattu 50 fidèles le 15 mars, lors de la prière du vendredi dans deux mosquées de la grande ville de l'île du Sud.