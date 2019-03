Espagne



La croissance du PIB espagnol s'est établie à 2,6% l'an dernier, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (INE), un chiffre légèrement révisé en hausse par rapport à une première estimation de 2,5% publiée fin janvier.

Ce chiffre de 2,6% correspond aux prévisions du gouvernement.

A ce niveau, la croissance espagnole est en net ralentissement par rapport à celle de 3% enregistrée en 2017.

Début janvier, le gouvernement espagnol avait abaissé sa prévision de croissance pour 2019 à 2,2%, contre 2,3% auparavant.



Allemagne



Le taux de chômage en Allemagne est tombé en mars à 4,9%, son plus bas niveau depuis la Réunification du pays en 1990, selon les chiffres publiés vendredi par l'Agence pour l'emploi.

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 7.000 personnes sur un mois. Le taux de chômage est conforme aux attentes des analystes interrogés par Factset.



Thaïlande



L'opposition thaïlandaise a déposé des plaintes vendredi pour achats de vote par le parti de la junte au pouvoir et des erreurs de décompte par la commission électorale, très critiquée pour ses atermoiements à publier des résultats complets des législatives de dimanche.

Le parti d'opposition Future Forward accuse le parti de la junte, le Palang Pracharat, d'avoir offert des cadeaux et de l'argent à des responsables locaux pour s'assurer leurs faveurs. "C'est contre la loi, cela peut être considéré comme de l'achat de voix", a dénoncé Pannika Wanich, la porte-parole de Future Forward.

Ce nouveau parti d'opposition, qui a créé la surprise électorale en séduisant notamment les jeunes électeurs avec son discours très remonté contre les militaires, a aussi fait état d'intimidations.