Navire de croisière



Le navire de croisière, victime samedi d'une panne moteur dans des eaux périlleuses au large de la Norvège, semble tiré d'affaire après avoir pu redémarrer trois moteurs même si l'évacuation spectaculaire par hélicoptère de ses 1.373 occupants se poursuit.

Selon le dernier décompte des autorités, 397 personnes ont jusqu'à présent été hélitreuillées depuis le pont du Viking Sky et 17 d'entre elles hospitalisées.

Le paquebot avait lancé un appel de détresse samedi en début d'après-midi après avoir connu une avarie moteur. Dans des conditions météorologiques difficiles, il dérivait alors vers des eaux côtières jalonnées de récifs au large de la région de Møre og Romsdal (ouest de la Norvège).

Après avoir pu redémarrer un de ses moteurs, il avait réussi à se stabiliser en jetant l'ancre à environ deux kilomètres du littoral, et les autorités avaient lancé une vaste opération d'évacuation grâce à une noria de cinq hélicoptères.



Gilets jaunes



La mobilisation des "gilets jaunes" s'est renforcée samedi en France lors d'un acte 19 marqué par des tensions en région et un défilé dans le calme à Paris, où les Champs-Elysées étaient interdits d'accès aux manifestants après les saccages de la semaine dernière.

"Aujourd'hui, l'ordre républicain a été maintenu", s'est félicité le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur la sellette depuis un acte 18 marqué par un net regain des violences.

L'acte 19 du mouvement de contestation sociale a rassemblé 40.500 personnes en France, dont 5.000 à Paris, contre 32.000 la semaine précédente, selon les chiffres du ministre, régulièrement contestés par les "gilets jaunes" qui ont eux dénombré 127.212 participants ce samedi.

Les scènes de violence de la semaine dernière n'ont pas eu lieu, mais des heurts ont éclaté dans plusieurs villes et plusieurs personnes ont été blessées, notamment à Nice où une militante septuagénaire a été grièvement touchée en tombant pendant une charge policière.