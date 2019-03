Explosion



Une forte explosion est survenue jeudi dans une usine chimique de l'est de la Chine, ont indiqué à l'AFP les autorités locales, qui cherchent à déterminer s'il y a des victimes.

La déflagration s'est produite sur un site situé dans la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu, a affirmé la municipalité. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et par les médias chinois montre une énorme boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut.



Candidature



La commissaire européenne à la concurrence, la Danoise Margrethe Vestager, a annoncé jeudi être candidate à la présidence de la Commission européenne dans le quotidien danois Politiken.

"J'en suis", a-t-elle dit dans une interview à ce journal de référence.

Les libéraux européens (ALDE) doivent présenter dans la journée l'équipe qui doit mener la campagne des Européennes avec la candidature officieuse - car le groupe ne présente pas officiellement de candidat à des postes précis - de la commissaire danoise, dans la course pour la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. "Jusqu'aux élections je vais participer (au débat) en rappelant ce que nous avons accompli les cinq dernières années", a-t-elle ajouté.

Les élections européennes auront lieu du 23 au 26 mai.



Négociations



Les négociateurs américains se rendront une nouvelle fois en Chine les 28 et 29 mars pour tenter de parvenir à un accord commercial avec Pékin, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce.

Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin rencontreront le vice-Premier ministre chinois Liu He à Pékin, a indiqué Gao Feng, un porte-parole du ministère.

Les deux puissances négocient âprement les derniers détails d'un accord dont les Etats-Unis espèrent qu'il réduira leur énorme déficit commercial. Ils réclament également à la Chine des réformes structurelles afin de garantir un traitement équitable pour les investisseurs étrangers.

Après la venue des négociateurs américains à Pékin, les discussions se poursuivront ensuite à Washington, où se rendra Liu He début avril, a précisé Gao Feng.