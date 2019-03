Tornade



Au moins 23 personnes ont été tuées dimanche par une tornade qui a provoqué des dégâts "catastrophiques" en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis, selon le shérif local.

"Notre bilan atteint désormais malheureusement 23 morts", a déclaré Jay Jones, le shérif du comté de Lee situé dans l'est de l'Alabama à la frontière avec la Géorgie. Il a aussi fait état de plusieurs personnes portées disparues et d'autres hospitalisées avec des "blessures très graves".

Des enfants figurent parmi les victimes, a précisé le médecin légiste du comté, Bill Harris, à la chaîne MSNBC. Les recherches ont été stoppées dans la nuit en raison des mauvaises conditions mais devaient reprendre lundi matin.

Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux personnes affectées. "Les tornades et les orages ont été vraiment violents et il pourrait y en avoir d'autres. Aux familles et aux amis des victimes, et aux blessés, que Dieu vous bénisse tous!" a-t-il tweeté.



Audition



Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que l'audition publique de son ex-avocat Michael Cohen par une commission d'enquête parlementaire pouvait avoir contribué à l'échec de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Hanoï la semaine dernière. Dans une série de tweets, Donald Trump a qualifié Michael Cohen de "menteur et fraudeur". Il a également dénoncé la décision de la commission d'enquête de la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, d'organiser l'audition au moment où se tenait le sommet sur le nucléaire nord-coréen au Vietnam.

Le sommet, qui a commencé mercredi, a tourné court le lendemain, les deux camps se séparant sans publier la déclaration conjointe initialement prévue.

Il "faut parfois quitter" les négociations, avait déclaré le locataire de la Maison Blanche, expliquant que les discussions avaient achoppé sur la question des sanctions économiques infligées au Nord du fait de ses programmes nucléaire et balistique interdits.