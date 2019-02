Jihadiste



Le président américain Donald Trump s'est opposé mercredi au retour aux Etats-Unis d'une femme qui avait rejoint le groupe Etat islamique (EI) en Syrie, Washington affirmant qu'elle n'était pas américaine, ce que son avocat a immédiatement démenti.

"J'ai ordonné au secrétaire d'Etat Mike Pompeo, et il est complètement d'accord, de ne pas autoriser le retour de Hoda Muthana dans le pays!", a-t-il tweeté peu après un communiqué du chef de la diplomatie assurant que cette dernière n'était pas une citoyenne américaine.

"Elle n'a pas de fondement juridique, ni de passeport américain valide, ni de droit à un passeport, ni aucun visa pour se rendre aux Etats-Unis", a précisé M. Pompeo. Mais l'avocat de la jeune femme, dont le père avait été un diplomate yéménite, s'est élevé contre cet argument.



Sommet



Un comité de l'ONU a autorisé des responsables nord-coréens à se rendre au Vietnam afin d'assister au sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un, ont indiqué mercredi des diplomates.

Le Vietnam avait demandé à ce comité d'exempter des hauts responsables nord-coréens, figurant sur une liste noire établie par les Nations unies, afin de leur permettre de participer au sommet qui doit se tenir les 27 et 28 février à Hanoï.

Aux termes des sanctions prononcées par l'ONU contre la Corée du Nord, un certain nombre de ressortissants de ce pays sont interdits de voyage à l'étranger et il est interdit de leur accorder des visas.

Des diplomates de l'ONU ont indiqué que le Vietnam a demandé une exemption générale pour ces responsables nord-coréens, et qu'aucun des quinze membres du Conseil de sécurité ne s'y est opposé.

Au cours de ce sommet, les deux dirigeants devraient discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord.