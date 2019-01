Allemagne



Trois Irakiens, soupçonnés de préparer une attaque jihadiste à l'explosif, ont été interpellés mercredi an Allemagne, a annoncé le parquet fédéral.

Les trois hommes, deux de 23 ans et un de 36 ans, projetaient, sans cible précise à ce stade, une attaque à l'explosif ou, à défaut, à l'arme automatique ou à la voiture-bélier, a précisé le parquet.

Ils ont été arrêtés dans la matinée par les forces spéciales de la police fédérale dans le district de Dithmarse (Schleswig-Holstein), précise le parquet dans un communiqué.

Deux des interpellés auraient projeté fin 2018 de mener une attaque à l'explosif. Ils auraient recueilli de la poudre noire utilisée dans les pétards du Nouvel an et auraient fait des recherches sur internet sur la confection de bombes.

Un d'entre eux aurait également commandé en ligne un dispositif de mise à feu à un contact établi en Grande-Bretagne.

Les services britanniques ont alerté l'Allemagne, qui les a placés sous surveillance en décembre.



Portugal



Le Portugal va accueillir des migrants des 47 qui attendaient depuis 10 jours, près de l'Italie, l'autorisation de débarquer du navire humanitaire Sea Watch 3.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé que cinq pays européens, dont le Portugal, avaient accepté d'accueillir les 47 migrants bloqués dans le navire humanitaire Sea Watch 3, ont rapporté des médias locaux.

Le Portugal, l'Allemagne, la France, Malte et la Roumanie avaient accepté de partager entre eux les 47 migrants secourus par le Sea-Watch après être partis de la Libye, a-t-il précisé.

Il a toutefois critiqué l'absence d'un mécanisme systématique au sein de l'Union européenne (UE) pour traiter la question des migrants.

Cette nouvelle crise démontre "l'incapacité de l'UE de gérer ce phénomène avec des mécanismes européens partagés", a déploré le Premier ministre.

En 2018, le Portugal a accueilli 86 personnes secourues par des navires humanitaires, selon le ministère portugais de l'intérieur.