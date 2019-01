Indonésie



Au moins huit personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain sur l'île de Célèbes tandis que plusieurs milliers d'habitants ont dû évacuer leur maison, ont indiqué mercredi les autorités indonésiennes.

De fortes pluies et des vents puissants se sont abattus sur une partie de l'île dans la nuit de mardi à mercredi, gonflant les cours d'eau qui sont sortis de leur lit et ont inondé des dizaines de villages ainsi qu'une partie de la capitale de Célèbes, Makassar.

Cinq personnes ont été retrouvées mortes dans le district de Jeneponto et trois à Gowa, selon l'agence de gestion des catastrophes.

D'après un bilan encore provisoire, au moins quatre personnes sont portées disparues.

"Des pluies très violentes ont commencé à tomber sur plusieurs zones du sud de Célèbes (mardi) ce qui a provoqué les inondations", a indiqué le porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho, dans un communiqué.

Des inondations et des glissements de terrain ont fait plus de 20 morts en octobre sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel.



Espagne



Un ex-"ministre" régional indépendantiste catalan, incarcéré pour son rôle dans la vaine tentative de sécession de la Catalogne d'octobre 2017, a annoncé mercredi sa candidature à la mairie de Barcelone.

"J'ai pris la décision de prendre la tête d'une candidature (...) transversale pour remporter la mairie de Barcelone" aux élections municipales du 26 mai, indique le compte Twitter de Joaquim Forn.

M. Forn devient ainsi le candidat du parti indépendantiste PDeCAT de l'ancien président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites judiciaires.

Sa candidature entre en rivalité avec celle du dirigeant de l'autre grand parti indépendantiste ERC (Gauche républicaine catalane), Ernest Maragall, frère de l'ancien maire socialiste de la Barcelone olympique de 1992, Pasqual Maragall.