Bilan



Le bilan de l'accident de train de passagers survenu mercredi au Danemark s'est alourdi à huit morts, a indiqué jeudi la police danoise.

"La police a examiné le train et a découvert deux autres personnes décédées", a précisé la police dans un communiqué.

Le précédent bilan s'établissait à six morts. Les victimes sont cinq femmes et trois hommes. Il y a seize blessés, mais aucun n'est dans un état critique.

L'accident s'est produit mercredi matin sur le pont du Grand Belt, qui relie l'île de Seeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de Fionie.

Un train de voyageurs semble avoir heurté la remorque vide d'un camion qui s'est détachée d'un train de marchandises qui venait en sens inverse sur une autre voie. Les enquêteurs ne peuvent encore établir les raisons pour lesquelles la remorque s'est détachée. Des vents violents balayaient le secteur.



Migrants



Les gardes-côtes espagnols ont porté secours à 401 migrants ayant tenté de traverser la Méditerranée au cours des deux premiers jours de 2019, a-t-on appris mercredi auprès de leur service.

Une porte-parole du service espagnol de sauvetage en mer a déclaré à l'AFP que 111 personnes avaient été secourues mardi dans le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran, et 290 mercredi.

Au moins 769 migrants sont morts en 2018 dans cette partie de la Méditerranée, entre le nord de l'Afrique et l'Espagne, plus de trois fois que pendant toute l'année 2017, selon le dernier bilan au 19 décembre rendu public par l'Organisation internationale pour les migrations (OMI).

Selon la CEAR, une organisation non gouvernementale d'aide aux réfugiés, il s'agit du plus grand nombre de personnes ayant péri en essayant de gagner les côtes espagnoles depuis 2006.

Cet itinéraire migratoire maritime n'est pas le plus mortel - au moins 1.278 migrants ont perdu la vie en 2018 en tentant d'atteindre l'Italie et Malte - mais c'est "le plus fréquenté" selon l'OIM, avec plus de 56.000 arrivées.