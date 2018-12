Mali



Six civils, dont quatre femmes, ont été tués mercredi dans le centre du Mali lorsque le véhicule dans lequel ils se trouvaient a sauté sur un engin explosif, a appris l'AFP auprès d'élus locaux.

La route où l'attaque s'est produite est régulièrement visée par des attaques à l'engin explosif improvisé imputées aux jihadistes. Il y a un mois, trois militaires maliens avaient péri dans une de ces attaques près de Boni. "Le véhicule de transport en commun venait de Bamako pour la localité de Boni. Arrivé à Douentza, le véhicule a pris la direction de Boni. Trente kilomètres après Douentza, le véhicule a sauté sur une mine", a déclaré à l'AFP un élu de la région qui s'est rendu sur les lieux.

"Il y a eu six morts dont quatre femmes. Il y a eu aussi six blessés", a indiqué cet élu ajoutant que "le véhicule transportait également beaucoup de marchandises". "C'est sûrement une mine posée par les terroristes", a estimé la même source, en référence aux jihadistes.



Espagne



Onze migrants ont été retrouvés morts dans une embarcation au large des côtes du sud de l'Espagne aux côtés de 33 autres vivants, ont annoncé jeudi les garde-côtes espagnols.

"Onze personnes ont été retrouvées mortes à bord et 33 en vie", toutes provenant d'Afrique subsaharienne, a indiqué à l'AFP une porte-parole des garde-côtes.

L'embarcation était recherchée "depuis deux jours" dans la mer d'Alboran, entre l'Andalousie et le Nord du Maroc, a-t-elle ajouté, précisant que les migrants avaient été ramenés dans le port d'Almeria vers 04H45 (03H45 GMT) jeudi.

Selon cette porte-parole, "rien n'indique" qu'il y ait des mineurs parmi les morts ou les 33 survivants (29 hommes et 4 femmes). Trois autres embarcations sont recherchées dans la zone avec à bord de chacune d'entre elles entre 50 et 55 migrants.

L'Espagne est devenue cet été la première porte d'entrée des migrants illégaux en Europe devant la Grèce et l'Italie.