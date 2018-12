Justice



L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné mercredi à trois ans de prison par un juge fédéral de Manhattan, après avoir dénoncé les "sales coups" du président américain, dont les enquêteurs se rapprochent dangereusement.

Juste avant le prononcé de la sentence, M. Cohen a fait son mea culpa, d'une voix étranglée et en retenant quelques larmes, déclarant devant une salle d'audience bondée regretter d'avoir servi d'homme de confiance du milliardaire pendant plus d'une décennie.

Evoquant un récent tweet de Donald Trump le traitant de "faible", l'avocat et homme d'affaires de 52 ans a estimé que "c'était vrai, mais pour une autre raison: je pensais que c'était mon devoir de couvrir ses sales coups plutôt que d'écouter ma conscience et mon jugement moral".

Il s'est dit déterminé à prouver que ce n'était pas lui "le vilain de l'histoire", et que c'était sa "loyauté" envers le milliardaire new-yorkais qui l'avait poussé "sur une voie sombre", en achetant notamment pendant la campagne présidentielle 2016 le silence de deux femmes, sur leur liaison supposée avec M. Trump.



Migrations



Trois migrants ont été tués et trois autres blessés jeudi après l'accident d'un véhicule de passeurs où étaient entassés neuf personnes au total et qui a tenté d'éviter un contrôle policier dans le nord de la Grèce, a-t-on appris de source policière.

Cet accident intervient à la suite de nombreux accidents similaires ces derniers mois dans la même région, proche de la frontière greco-turque où le flux migratoire a presque triplé en 2018: 14.000 personnes jusque-là contre 5.400 en 2017, selon des chiffres officiels.

Les trois victimes de jeudi ont probablement été brûlées vives, selon la police, après que le véhicule s'est renversé et a pris feu sur l'autoroute près de la ville de Kavala.

Le conducteur, qui a aussitôt pris la fuite, a voulu éviter un camion en panne arrêté sur l'autoroute ainsi que les policiers présents sur les lieux.

Aucune information sur l'identité des victimes n'a été pour le moment révélée par la police.

Les trois blessés hospitalisés ainsi que les trois autres passagers qui sont sains et saufs, sont tous des hommes.