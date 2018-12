Palestine



Quatre Palestiniens ont été blessés et plusieurs autres asphyxiés, lundi à l'aube, dans des heurts avec les forces de l'armée israélienne, suite à l'incursion de colons dans un site religieux en Cisjordanie, ont indiqué des sources médicales et sécuritaires palestiniennes.

Des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et forces d'occupation lorsque des centaines de colons ont fait irruption à Maqam Yusuf, à l'est de la ville de Naplouse en Cisjordanie, ont ajouté les mêmes sources.

Quatre manifestants palestiniens ont été blessés par balles tirées par les forces d'occupation et ont été évacués à l'hôpital, selon les mêmes sources qui font état également de 20 Palestiniens asphyxiés après avoir inhalé du gaz lacrymogène pendant les heurts. Les habitants de Cisjordanie et de Naplouse craignent que les "maqamat" et les tombeaux des saints, qu'abritent plusieurs villes et villages de la région, ne soient transformés en lieux de pèlerinage pour les colons, en prélude à leur annexion à l'Etat hébreu.



Australie



Plus d'un millier de demandeurs d'asile détenus par l'Australie dans des camps reculés du Pacifique vont déposer deux recours collectifs contre Canberra en arguant avoir subi tortures et abus des droits de l'Homme, ont annoncé leurs défenseurs. Aux termes d'une politique critiquée à l'étranger comme sur l'immense île-continent, Canberra refoule en mer depuis 2013 tous les bateaux de clandestins. Les autorités envoient ceux qui passent entre les mailles du filet dans des camps, sur l'île de Nauru ou sur celle de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont interdiction de s'installer de manière permanente en Australie.

Environ 1.200 demandeurs d'asile détenus sur Manus et Nauru vont lancer deux recours collectifs et seront représentés par Julian Burnside, un ténor du barreau, a ajouté l'avocat.

Face au tollé, le gouvernement minoritaire de Scott Morrison s'est mis à évacuer discrètement les enfants de Nauru.