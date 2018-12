Séisme



Un puissant séisme de magnitude 7,5 suivi de multiples répliques a frappé le large de l'archipel français de Nouvelle-Calédonie mercredi, provoquant une alerte au tsunami et des évacuations sur une partie du littoral mais sans faire de dégâts ni de victimes.

L'alerte a été levée à 18H30 (heure locale) et aucun dégât, ni victime n'a été recensé, a indiqué la sécurité civile.

Les autorités du Vanuatu voisin ont pour leur part souligné n'avoir aucune information sur d'éventuels dégâts, malgré le fait que le tremblement de terre initial ait été mesuré à une profondeur de 10 kilomètres seulement.

L'épicentre de la secousse, à laquelle ont succédé au moins 10 fortes répliques, était situé à environ 170 kilomètres au sud-est des Iles Loyauté, à l'est de la Nouvelle-Calédonie.

Le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC) avait mis en garde contre des vagues pouvant aller jusqu'à trois mètres.



Terrorisme



Le nombre de morts lors d'attaques terroristes dans le monde a chuté de 27% en 2017 par rapport à 2016, avec un total de 18.814 tués, révèle le Global Terrorism Index publié mercredi par l'Institute for economics and peace (IEP).

Ce nombre est en forte baisse pour la troisième année consécutive, après avoir été à son plus haut en 2014, précise ce centre de réflexion basé à Sydney, qui base ses statistiques sur des données collectées par l'université du Maryland (Etats-Unis).

"Le groupe Etat islamique a perdu l'essentiel de son attractivité à cause de ses défaites militaires et de ses possibilités réduites de monter des attentats en Europe", estime Steve Killela, président de l'IEP. "L'augmentation des capacités du contre-terrorisme, combinée à de meilleures techniques de surveillance, ont également contribué à cette sérieuse réduction du nombre de victimes du terrorisme en Europe".

Cinq pays (l'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria, la Somalie et la Syrie) ont enregistré plus de mille morts chacun en 2017, et 19 pays plus de cent morts, ajoute le rapport.