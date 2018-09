Mogadiscio



Un attentat suicide à la voiture piégée a fait six morts, lundi, dans des locaux administratifs de Mogadiscio, la capitale somalienne, selon un bilan des services de secours.

L'attentat a été revendiqué par les islamistes d'Al Chabaab liés à Al Qaïda.

Une forte explosion a détruit les locaux, situés dans le quartier de Hodan. De gros panaches de fumée étaient visibles dans le ciel.

"Nous avons transporté six morts et 16 blessés. Le bilan pourrait s'alourdir", a déclaré la directeur des ambulances Amin. Un journaliste de Reuters sur place dit avoir vu cinq corps et les restes d'un sixième.

"Une voiture piégée a foncé dans le bureau du district de Hodan, à Mogadiscio", avait auparavant annoncé Mohamed Nur, commandant de la police somalienne.

Un autre centre administratif de Mogadiscio a été détruit la semaine dernière dans les mêmes circonstances.

Les islamistes d'Al Chabaab ont été chassés de Mogadiscio en 2011 et ont perdu le contrôle de la plupart des villes, mais restent très présents autour de la capitale.



Soudan



Un réseau de trafic d'êtres humains a été démantelé fin août à Khartoum, la capitale du Soudan, permettant de sauver 94 personnes, parmi lesquelles 85 enfants dont certains travaillaient dans des mines d'or illégales, a annoncé lundi Interpol.

L'"Opération Sawiyan", qui s'est déroulée du 26 au 30 août, a permis d'arrêter douze femmes et deux hommes au cours d'un vaste coup de filet de la police locale, avec l'appui d'Interpol, qui a visé "plusieurs points névralgiques" de la ville comme l'aéroport international et des mines d'or à ciel ouvert situées à l'est, a précisé dans un communiqué l'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon (centre-est de la France).

Les personnes arrêtées sont soupçonnées d'appartenir à des groupes criminels qui font de "l'immigration clandestine, le travail d'enfants et la mendicité forcée" leur commerce.

L'"Opération Sawiyan" a mobilisé 200 policiers soudanais de différents services, parmi lesquels ceux de la lutte contre le trafic humain, de la protection de l'enfance ou de l'antenne locale d'Interpol.