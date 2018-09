Syrie



Des groupes rebelles de la province syrienne d'Idleb (nord-ouest) ont fait sauter deux ponts dans une zone adjacente à cet ultime grand bastion insurgé, pour se protéger en cas d'une offensive du régime, a rapporté vendredi une ONG.

Les deux ponts situés dans la province de Hama, voisine d'Idleb, reliaient les territoires insurgés aux zones gouvernementales. Ils enjambaient des branches du fleuve Assi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Des factions islamistes du Front national de libération (FNL), principale coalition rebelle d'Idleb, "ont fait sauter dans la nuit les deux ponts, situés dans le secteur de Sahl al-Ghab à Hama", a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. "C'était les deux principaux ponts du secteur, mais il y en a deux autres", a-t-il précisé.

Selon des experts, les territoires rebelles de Sahl al-Ghab, à cheval sur les provinces de Hama et d'Idleb, pourraient être une des cibles d'une offensive du régime et de son allié russe.



Dallas



Un ex-policier blanc a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tué un jeune noir désarmé près de Dallas au Texas en 2017, un verdict rare alors que plusieurs affaires de bavures policières ont secoué récemment les Etats-Unis. Le jury, qui a annoncé la sentence mercredi soir, l'avait reconnu coupable des faits la veille après deux jours de délibéré.

Roy Oliver avait tiré plusieurs balles sur une voiture où se trouvaient cinq jeunes près de Dallas. L'une d'elles avait atteint à la tête l'un des passagers, Jordan Edwards, âgé de 15 ans. Le policier, âgé de 38 ans et qui a depuis été limogé selon les médias, avait été appelé avec un collègue après un signalement de mineurs buvant de l'alcool lors d'une fête et les agents avaient entendu des coups de feu à leur arrivée sur les lieux. Au même moment, Jordan Edwards et les autres jeunes montaient dans une voiture pour quitter la fête après avoir aussi entendu ces coups de feu, selon la presse locale.